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﻿火場獲救豬仔難逃一劫！

2017-08-25 列印
　　英國威爾特郡一個農場今年二月發生火警，消防隊員當時在火場救出兩隻母豬、十八隻小豬，農場管理人日前向消防員送上由該批小豬造成香腸簽謝他們，消防局之後在社交網站大讚香腸十分美味。但事件惹起善待動物組織極度不滿，認為小豬雖然逃離火場，但牠們還是難逃一劫，被屠宰製成香腸。消防局事後道歉並刪除貼文；但農場管理人表示，迎接家畜死亡是畜牧業無法避免的事，強調這是農民生活方式和生計。
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