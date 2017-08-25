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﻿「超人之父」家鄉要變身觀光景點

2017-08-25 列印
　　日本特攝人物《超人》在全球均有粉絲，「超人之父」、「特攝之神」已故導演圓谷英二家鄉福島縣須賀川市，市內設有多座超人、怪獸雕像，當地餐館提供超人相關菜式；該市早前更與超人故鄉M78星雲光之國結為姐妹城市，提升地區活力。在當地經營咖啡店的圓谷英二堂姪圓谷誠希望，當地可以參考鳥取縣「水木茂之路」模式，發展成一個備受歡迎的觀光景點。
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