  • 2017年8月26日 星期六
  • 30º
  • 68%
熱門： 天鴿10號風球CELINE雙學三子昇御門

日報新聞 > 國際

﻿澳洲學生棒球棍襲四師生

2017-08-26 列印
　　澳洲國立大學發生學生襲人案，一名十八歲男生上課期間突然發難，揮動棒球棍襲擊教室內師生，導致四人受傷，警員當場拘捕施襲男生，當局正調查其襲擊動機。

　　事發在昨日上午約九時十五分，疑犯如常返回坎培拉澳洲國立大學科普蘭大樓一教室上課，他突然情緒失控，取出棒球棍毆打同學，現場即時陷入恐慌，不少人奪門逃走，混亂中球棍擊中三名學生、一名講師。其間，數名華裔學生上前制止他，一人奪取球棍，其餘人合力制服疑犯。

　　大批警方、救護人員接報抵達現場，警員將疑犯帶署調查，救護員將四名傷者送院，當中講師傷勢嚴重。有目擊者表示，疑犯看似刻意襲擊亞裔面孔學生，當局正調查其襲擊動機。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd