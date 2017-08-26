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﻿愛丁堡大熊貓疑似有喜

2017-08-26 列印
        英國蘇格蘭愛丁堡動物園宣佈，園方向中國租借的大熊貓甜甜出現懷孕徵兆，承諾一旦證實懷孕會盡速公佈消息。雌性大熊貓甜甜與雄性大熊貓陽光二○一一年抵達愛丁堡動物園，展開十年居英生活，一對熊貓曾四度嘗試施行人工授精，皆以失敗收場，園方稱甜甜近日疑似懷孕徵兆，惟因雌性熊貓會出現假懷孕現象，往往要到生產期方能確認熊貓腹是否有孕。甜甜若順利誕下熊貓寶寶，小寶寶將於兩歲時返回中國生活。
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