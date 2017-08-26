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﻿「世界最性感女消防員」

2017-08-26 列印
　　挪威三十歲女消防員娜登被網友封為「世界最性感消防員」，因為她擁有天使面孔、健美身材，娜登不時在社交網站Instagram分享自己工作、日常生活，甚至在健身室鍛煉時的照片，至今吸引逾十一萬五千名粉絲跟隨。她表示，自己十九歲立志投考消防員，其母一度反對，質疑從未見過女消防員，最終娜登得到不少人支持認同，一年後達成目標。她又表示，工作時其言行舉止或許比較粗獷，但下班後她與其他女性無異，同樣喜歡打扮。
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