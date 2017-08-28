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﻿西班牙國王率50萬人反恐遊行

2017-08-28 列印
　　西班牙名城巴塞隆拿發生恐怖襲擊，共有十五人喪生、逾百人受傷，目前有二十二名傷者仍然留醫，其中六人情況危殆。上周六，約五十萬人於在市中心參與和平遊行，高叫「我不害怕」口號，誓言要勇敢對抗恐怖主義和暴力威嚇。西班牙國王菲利普六世站在遊行隊伍前方率領群眾前進，首相拉霍伊亦聯同中央政府和地方政府官員參與，呼籲人民團結一致。

　　獲安排走在遊行隊伍前方的，包括本月十七日事發當天在現場參與救援的緊急部門人員、有份助人的的士司機和平民。遊行者高舉一幅橫額，上面用黑色字體寫上「No Tinc Por」幾個大字（見圖），即「我不害怕」的意思，也有群眾舉起譴責「恐懼回教徒」風氣的標語牌。

　　今次是自西班牙波旁王朝於上世紀七十年代復辟以來，國王首次參與此類群眾遊行活動。上周的慘劇發生後，政府的反應和表現備受抨擊，政府領袖和官員遊行經過的路段，不時有民眾喝倒采。
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