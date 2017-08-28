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﻿《德州電鋸大屠殺》導演逝世

2017-08-28 列印
　　經典荷里活驚慄電影《德州電鋸大屠殺》導演杜比霍柏（Tobe Hooper）於周六（二十六日）逝世，享年七十四歲。洛杉磯驗屍官已證實他的死訊，惟未揭露死因。杜比霍柏在一九四三年於德州出生，於六十年代曾任大學教授和紀錄片攝影師，於一九六九年入行。一九七四年為賣座電影《德州電鋸大屠殺》執導，電影好評如潮，更被喻為「史上最具影響力的電影之一」。

　　杜比霍柏其後亦推出多套靈異恐怖片，包括於一九八二年與身兼編劇與監製的史提芬史匹堡合作推出電影《鬼哭神號》。
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