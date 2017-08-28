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﻿首相府斥文翠珊下台報道荒謬

2017-08-28 列印
　　正當英國和歐盟定於今日進行第三回合談判，開始討論關於技術層面的事項之際，傳出英國首相文翠珊已定出下台日期，以平息迫宮紛爭。英國傳媒披露，首相文翠珊已向保守黨議員表明打算在二○一九年八月三十日辭任首相。她早前接待部份黨員到首相鄉間別墅共聚，期間游說他們不要逼宮，讓自己有兩年時間帶領英國完成脫歐程序。不過，首相府形容有關文翠珊定下辭職日期的報道荒謬至極。同時，在野工黨突然宣佈改變政策立場，提出英國在「脫歐」後的數年內，繼續留在歐洲單一市場和關稅聯盟可能性，希望能促使英國「軟脫歐」，避免「硬脫歐」可能帶來的風險。
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