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﻿奧運單車手被控販毒 Olympic cyclist accused of selling drugs

2017-08-28 列印
　　A two-time Olympic medal-winning cyclist, Jack Bobridge, has been accused of dealing drugs in his native Australia.BBC

　　兩奪奧運獎牌的單車手博布里奇在其祖國澳洲被控販毒。 英國廣播公司
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