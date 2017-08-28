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﻿同超跑鬥加速 Tesla快過林寶堅尼！

2017-08-28 列印
        電動車Tesla Model X竟快過超級跑車林寶堅尼？近日網上流傳一段影片顯示，在美國佛羅里達州棕櫚灘國際跑道舉行的四分一英里加速比試中，Model X擊敗了林寶堅尼的Aventador SV，刷新四分一英里全球最快SUV車的紀錄！影片顯示，開啟「狂暴模式」（Ludicrous Mode）、起始電量為百分之七十三的Model X一起步就領先，最後以十一點四一八秒衝過終點線，Aventador SV則落後零點○五秒衝線。Model X基本售價為十四萬五千美元（一百一十三萬三千多港元），而Aventador SV售價則接近五十萬美元（逾三百八十九萬港元），是Model X的三倍。
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