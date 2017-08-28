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﻿「無上裝日」 爭取合法裸上身

2017-08-28 列印
　 美國紐約市舉行一年一度的「無上裝日」遊行活動，參加者寬衣解帶，大方裸露胸膛湊熱鬧。約二百名無上裝男女隨著鼓聲上街遊行，現場氣氛有如嘉年華，遊行人士從哥倫布圓環一直走到布萊恩公園，全程一點六公里，有人高舉標語牌寫着「人人享有無上裝權利」、「污穢的是戰爭，不是我的乳頭，為和平無上裝沉思。」儘管女性在紐約市公開裸露腰部以上部位是合法的，有參加者仍在胸前貼上「X型」胸貼。無上裝日遊行活動始於二○○七年，今年來到第十屆，旨在為婦女爭取和男性一樣，在公共場所裸露上身的權利。
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