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﻿倫敦諾丁山嘉年華熱鬧登場

2017-08-28 列印
　　一連兩天的倫敦諾丁山嘉年華於當地時間周日盛大登場，諾丁山嘉年華自一九六六年開始舉辦，是倫敦著名大型嘉年華會，於每年八月最後一個周一及前夕（周日）舉行，兩天活動通常吸引約二百萬人參加，活動將有超過三百名攤販售賣加勒比海美食及各式酒類，預計可創造九千三百萬英鎊（九億二千七百多萬港元）商機，並有一萬五千人穿著華麗服裝遊行。各店舖已如臨大敵，紛紛在店門前釘上隔板，防範狂歡人潮鬧事搞破壞。由於諾丁山位於西倫敦，相靠近六月發生奪命大火、釀成八十人喪生的格倫菲爾大廈，一度有聲音要求今年停辦嘉年華，但倫敦市長簡世德以倫敦傳統為由否決，但將於周一下午三時默哀一分鐘悼念大火死者。
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