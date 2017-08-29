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﻿日女預演婚禮 為生父製造驚喜

2017-08-29 列印
  女兒出嫁一刻難能可貴，日本一名父親卻因與妻子離婚，女兒已有繼父的情況下，未獲邀出席女兒的婚禮。這名女兒竟秘密邀請父親出席自己的婚禮「預演」，一圓父親心願。日本傳媒報道並無透露兩父女的姓名，這名父親跟前妻在十八年前離婚後，當時只有七歲的女兒和兩歲的兒子均由前妻撫養，雙方各自建立新家庭後已沒有再聯絡對方。六年前的四月，已年屆二十歲的女兒，突然給父親寫信道，邀請他在不為家人製造麻煩的情況下會面，原來她秘密地安排了這場婚禮預演，送上這場驚喜。
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