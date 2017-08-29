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﻿德州水浸 災民客廳捉魚

2017-08-29 列印
　　美國德州遭颶風「哈維」吹襲，引發嚴重水災，有災民苦中作樂，在水淹的家中享受徒手捉魚的樂趣。在網上流傳的影片顯示，一名男子在約一呎水深的客廳裏撲向水中，為要徒手捕捉一條游進家中的大魚。經過數次努力後，終於把該條魚捉住。該男子努力捉魚期間，其家人則在旁觀看，並拍下影片。只見這名男子事後捉實這條魚的尾巴，把牠倒吊炫耀，笑容滿臉。這名男子早前曾在墨西哥灣捕捉過大魚，而家中牆上亦掛有巨魚標本。
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