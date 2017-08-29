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﻿英動物園 蘇門答臘虎誕生

2017-08-29 列印
  英國約克郡一個動物園有一隻非常罕有的蘇門答臘虎出生，這隻小虎於當地時間上周五晚在北約克郡火烈鳥樂園主題公園（Flamingo Land）的動物園誕生，暫時仍未知性別，預料入場人士可在暑假結束前，觀看這隻蘇門答臘虎寶寶。虎寶寶的父母曾於二○一四年誕下三胞胎，新幼虎顯得十分強壯健康。虎媽及虎爸均是於七年前引入動物園，以便協助保育蘇門答臘虎。蘇門答臘虎極度瀕危，因牠們的皮及器官在黑市以高價賣出，受到非法捕獵的威脅，估計野外只剩下三百隻，較四十前的一千隻大幅減少。

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