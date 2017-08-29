  • 2017年8月29日 星期二
  • 26º
  • 93%
熱門： 雙風暴澳門超時空男臣Celine打風遠足

日報新聞 > 國際

﻿加州反白人至上示威爆衝突

2017-08-29 列印
　　美國加州於周日（二十七日）約有四千人集會，反對白人至上主義者鼓吹種族仇恨，集會最初和平進行，但其間有右翼人士到場，雙方爆發衝突，至少十四人被警方拘捕。

　　右翼團體取消原定於周日在加州伯克利巿舉行的遊行集會，當日有約四千人到場參加反右翼團體的遊行示威，惟其間仍有少量右翼團體到場，與示威者對罵。據報有一群穿黑衣的示威者，跳過警方圍欄，混入反集會示威者的人群當中，並襲擊數名右翼人士，有片段更顯示有多名黑衣人圍毆右翼人士。

　　在場警員立即制止，築起鐵馬分隔兩批人士，並以違反禁蒙面法及攜有武器為由，拘捕至少十四人。警方又解釋，當時擔心動用武力阻止集會令情況惡化，起初才任由黑衣人混入集會人群。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd