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﻿李在鎔就判刑提上訴

2017-08-29 列印
　　南韓三星集團掌舵人李在鎔行賄等罪名成立，被判監五年的案件，其辯護律師已提出上訴。首爾中央地方法院網站昨公佈李在鎔的律師已提出上訴的消息，但沒有透露更多細節。三星發言人並沒有立即就上訴案作出評論。四十九歲的李在鎔去年因捲入前總統朴槿惠「閨密干政」醜聞被調查，今年二月底被正式起訴。經過一百六十天的調查審訊，上周五被首爾中央地方法院一審宣判行賄等罪名成立，入獄五年。李在鎔被指向朴槿惠和其閨密崔順實行賄四百三十三億韓圜，爭取協助他繼承三星集團。
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