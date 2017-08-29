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﻿日本前首相羽田孜逝世

2017-08-29 列印
  日本前首相羽田孜昨早七時許在東京家中逝世，享年八十二歲。羽田孜曾是自民黨竹下派的骨幹成員，一九六九年首次當選眾議員，一九九三年退黨後，另組新生黨，令自民黨首度失去執政地位。他在一九九四年短暫出任首相六十四天，便因自民黨成功重新組閣而要下台，成為戰後執政時間第二短的日本首相。羽田孜一直推動中日關係，他生前接受傳媒訪問時曾自稱是秦朝時期，與徐福到日本尋找長生不死藥的下屬後代，因此希望中日世代友好。
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