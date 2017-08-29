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﻿肯尼亞膠袋禁令生效 Kenya plastic bag ban comes into force

2017-08-29 列印
　　A ban on plastic carrier bags has come into force in Kenya， which means that from Monday anyone found selling， manufacturing or carrying them could face ＂fines＂ of up to $38,000 or prison sentences of up to four years.

BBC

　　肯尼亞禁用塑膠手攜袋的命令已經生效，意即從星期一起，任何人被發現售賣、生產或攜帶這種膠袋，最高可被「罰款」三萬八千美元或判監四年。

英國廣播公司
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