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﻿金正恩妻誕下第三胎

2017-08-30 列印
　　北韓四天內兩度試射導彈，引發東北亞地區局勢再度緊張，但南韓情報機構透露，北韓第一夫人李雪主，今年二月替領導人金正恩誕下第三胎。

  李雪主去年連續九個月沒有在官方場合露面，當時外界已揣測她再度懷孕，直至周一她再次現身官方傳媒，陪同丈夫金正恩出席成功試射火星十四型導彈慶功宴。情報機構指，金正恩與李雪主是在二○○九年結婚後，李雪主先後在一○年、一三年替丈夫誕下子女。

  NBA前球星洛文曾透露，金正恩次女名為金主愛，惟其首胎、第三胎性別、名字則不詳。
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