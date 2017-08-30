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﻿美圖書館槍擊案釀兩死四傷

2017-08-30 列印
　　美國新墨西哥州發生槍擊案，一名槍手闖入一間公共圖書館槍擊六人，造成兩死四傷。事發在周一傍晚約四時，槍手闖入新墨西哥州克洛維斯市一間公共圖書館，在館內鳴槍擊傷六人，警員接報到場包圍圖書館，槍手最終棄械投降、束手就擒。

  六名傷者隨即送院搶救，其中兩人傷重不治，另外兩男兩女傷者治療後留醫，警方並無公佈疑犯身份，當局下調查其行兇動機。
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