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﻿澳洲橙快沒貨了嗎？ Is Australia running out of oranges？

2017-08-30 列印
　　Australia has grown fewer Valencia oranges - the type used for juicing - in recent years, leading to fears of a national shortage.BBC

　　澳洲近年減少種植用以榨汁的蜜篤橙，令人憂慮出現全國性缺貨。英國廣播公司
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