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﻿再添千金 朱克伯格貼合照報喜

2017-08-30 列印
        社交網站facebook創辦人朱克伯格再次經歷弄瓦之喜。朱克伯格在個人facebook專頁公佈喜訊，表示次女August已降臨世上，並附上一幀一家四口溫馨合照、一封給次女的信件，祝福女兒可享受童年，毋須為未來太過擔憂，又承諾會他與妻子竭盡所能，確保女兒及女兒的一代活在更美好世界。朱克伯格三月證實華裔妻子Priscilla Chan再次懷孕，早前更宣佈會先放一個月侍產假迎接幼女出生，年底前會再放一個月大假陪伴妻女。
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