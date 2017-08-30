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﻿韓人體彩繪節 圖案眼花繚亂

2017-08-30 列印
　　韓國大邱市上周六舉行一年一度的人體彩繪節，吸引來自本地、世界各地的藝術家參與，他們將模特兒胴體化作畫布，繪上千變萬化、令人眼花繚亂圖案；而成為人體彩繪模特亦非易事，她們不但要幾近赤裸站在公眾面前，模特兒通常會穿着高跟鞋站立數小時，靜待藝術家完成作品，在炎熱天氣下，部份模特兒更自備小型電風扇為自己降溫。大邱國際人體彩繪節二○○八年首次舉辦，今年已踏入第十屆，除人體彩繪比賽外，大會更安排音樂、魔術、煙花表演，亦有當地藝術家觀眾免費繪畫面部彩繪。
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