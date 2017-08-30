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﻿馬克龍「愛兒」叫尼莫

2017-08-30 列印
　　法國第一家庭近日增添新成員，並非第一夫人特羅尼厄再為總統馬克龍誕下麟兒，而是馬克龍近日領養一隻拉布拉多尋回犬和格里芬混種犬，取名為尼莫。據悉，特羅尼厄本月初聯絡並拜訪一間流浪狗收容中心，其間決定收養兩歲大的流浪犬尼莫，馬克龍日前更帶同愛犬在愛麗舍外，迎接到訪的尼日爾總統優素福。而尼莫的名字則取自馬克龍深愛書本、法國著名科幻小說家凡爾納代表作《海底兩萬里》主角尼莫船長。
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