﻿特朗普與妻視察德州救災

哈維連日來在德州與路易斯安那州外海徘徊，為兩州帶來連場暴雨，休斯頓東南部錄得一千二百五十二毫米降雨量，超過一九七八年熱帶暴艾梅里亞吹襲德州麥迪那錄得一千二百一十九毫米歷史性降雨量。
特朗普、梅拉尼婭周二抵達哈維首先登陸的科珀斯克里斯蒂視察災情、慰問救援人員及災民。特朗普表示，今次風災帶來洪水，矢言聯邦政府會與國會合作應對哈維造成各種自然災害，揚言災後重建工作將較之前歷任總統更佳。
警方過去兩天在新界「大掃黃」，粉碎元朗一個跨境賣淫集團，揭發兩棟唐樓的單位被分間出九十個劏房，房內環境惡劣，供中外妓女接客。行動中，警方檢獲大量安全套、潤滑劑及漱口水等，連同在區內破獲色情按摩院等淫業...
2017-08-31
澳洲新南威爾斯州出現袋鼠殺手，網上流傳華裔男子在當地用利刀殘殺一隻袋鼠短片，該名男子不時與拍片者嬉笑；當地華文傳媒報道，虐殺袋鼠男子是一名居於墨爾本的瀋陽人，據悉他愛好狩獵，短片是他本人上載至北美洲一個狩獵網，之後輾轉流傳回澳洲。 該段長不足兩分鐘的短片顯示，身穿一橫紋T恤、戴眼鏡、操普通話男子，用手拉一隻受傷、沒有反擊能力的袋鼠尾巴，並用腳踩牠，更用利刀狂刺袋鼠身體、喉部、頭部多達十八刀，袋鼠最終失血過多致死。 過程中該名男子神情輕鬆，不時與拍片者嬉笑、交流。最終袋鼠不支昏迷，而中年男子則說：「好了，頭斷了」，再手持染滿鮮血的利刀輕鬆蹲在地上。 事件不但引起澳洲網...
2017-08-31
北韓導彈周二首次飛越日本國土墜落太平洋，北韓官方傳媒證實，領導人金正恩當日親自指揮火星十二中遠程彈道導彈試射，聲稱試射是牽制關島軍事行動前奏，且回應美韓近日展聯合軍演，強調朝方今後試射導彈均會以太平洋為目標。 朝中社昨日證實，金正恩親自指揮火星十二中遠程彈道導彈試射；報道稱，試射是針對「乙支自由衞士」美韓聯合軍演的武力示威的行動之一，亦是北韓牽制關島軍事行動前奏，強調朝方今後行試射導彈均會以太平洋為目標。 金正恩滿意試射效果，強調平壤政府會時刻關注美方言行，再決定下一步行動。 報道稱，該枚導彈按照預定計劃飛越北海道、渡島半島、襟裳岬上空，落入北太平洋上指定海域範圍內...
2017-08-31
據星島地產網報道，二手紛錄用家市價承接個案，利嘉閣助理分區經理黃永全稱，元朗原築2座低層A室，面積約481方呎，採兩房設計，以514萬元獲首置客承接，呎價約10686元，屬市價水平，據悉，原業主在08...
2017-08-31
美股好淡爭持，杜指早段在21800點水平窄幅波動，在蘋果公司股價再創新高，帶動納指造好。儘管新出爐的經濟數據偏好，但投資者仍觀望颶風哈維對經濟帶來的影響，油價繼續下跌，拖累能源股表現。港股在期指結算日顯著反彈，恒指如無意外將連升8個月，創十年來最長升市。 杜瓊斯工業平均指數截至四時收報21892點，升27點；納斯達克指數收報6368點，升66點。滙控（005）美國預託證價格收報75.71港元，較香港收市價跌0.54港元；騰訊（700）美國預託證價格報328.57港元，較香港收市價升1.97港元。 美次季增長上調至3% 美國商務部公佈，第二季國內生產總值（GDP）的年...
2017-08-31
法國在今晚世界盃歐洲區外圍賽A組，以平均二十五點二歲的大軍，主場迎戰由老兵擔大旗的荷蘭，勝望壓一。該隊準巴黎聖日耳門新援基利安麥巴比、射手基沙文和基奧特各自在聯賽養精蓄銳，今仗猶如猛虎出柙追擊橙軍，一於直取主勝。（有線61、201台周五凌晨2:45直播） 基利安麥巴比受轉會傳聞困擾，過去三輪法甲未有替摩納哥上陣。此子據報現已通過巴黎聖日耳門的體測轉會在望，今仗可望專心為高盧雄雞打硬仗，爭取首個國家隊入球，另外，法國鋒線尚有基沙文和基奧特，前者剛仗聯賽坐波監，今仗養足精神勢可延續為法國近七場六入球、兩助攻的腳風。至於過去兩場國際賽攻入三球的基奧特，本季三輪英超均後備披...
2017-08-31
平治新改良版S-Class正式在港上市，廠方上周五（8月25日）在中環摩天輪旁邊建立巨型展館，招待八百位嘉賓參加盛大派對。 文、部份圖片：彭志揚 當晚廠方展出S320和Mercedes-Ma...
2017-08-31
最近傳出健康欠佳的鄧肇堅家族後人鄧永鏘爵士與世長辭，鄧永鏘是已故慈善家鄧肇堅長孫，與英國皇室及西方上流社會名人十分熟稔，據英國《泰晤士報》及《金融時報》報道，鄧永鏘於英國時間本周二晚上，於倫敦一間醫院...
2017-08-31
由一家瑞士公司建設及營運的摩天輪，三年前落戶中環海濱長廊，已成為維港地標。昨天傳來摩天輪停業消息，購了票的人士摸門釘，失望而回。當局指摩天輪的租約及牌照已結束。鑑於摩天輪頗受市民、旅客歡迎，它起了點綴海濱景致的作用，並為中環添上歡樂氛圍，若有關營運商打退堂鼓，政府應另覓公司接棒。 高六十公尺的香港摩天輪，設有四十二個車廂，繞行一圈約花十五至二十分鐘，讓人從一個嶄新角度欣賞維港日夜美景，而摩天輪附近有一個活動廣場，提供小吃，吸引旅客來訪，也是港人一家大小假日的消閒好去處。發展局今年五月曾公佈摩天輪用地易手，預計九月轉交新營辦商運作。 不少國際大都會均有一座摩天輪。以英國倫敦的...
2017-08-31
周日新馬季開鑼戰，三屆香港冠軍騎師莫雷拉乃唯一卜滿十匹座騎的騎師，反映即使他暑期復課較遲，所獲支持卻未受影響。雷神表示對今戰座騎的分量甚為滿意，陣上定會全力以赴，務求可以打響頭炮。當中對於沈廐兩匹上季...
2017-08-31