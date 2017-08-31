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﻿特朗普與妻視察德州救災

2017-08-31 列印
　　颶風哈維吹襲美國南部，為德克薩斯、路易斯安那兩州帶來暴雨，休斯頓東南部更錄得歷來最高降雨量，總統特朗普與妻子梅拉尼婭抵達德州視察救災、慰問災民，特朗普矢言聯邦政府會與國會合作應對哈維造成各種自然災害。

　　哈維連日來在德州與路易斯安那州外海徘徊，為兩州帶來連場暴雨，休斯頓東南部錄得一千二百五十二毫米降雨量，超過一九七八年熱帶暴艾梅里亞吹襲德州麥迪那錄得一千二百一十九毫米歷史性降雨量。

　　特朗普、梅拉尼婭周二抵達哈維首先登陸的科珀斯克里斯蒂視察災情、慰問救援人員及災民。特朗普表示，今次風災帶來洪水，矢言聯邦政府會與國會合作應對哈維造成各種自然災害，揚言災後重建工作將較之前歷任總統更佳。
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