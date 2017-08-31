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﻿麻生言論引發美猶太團體不滿

2017-08-31 列印
　　日本副首相麻生太郎再次失言，他周二在執政自民黨「麻生派」研修會內表示，政治以結果最為重要，二戰時屠殺數百萬猶太人的希特拉，即使動機如何正確，但結果證明他是失敗。有關言論被人解讀為麻生認同納粹屠殺猶太人動機正確，引發美國猶太人團體強烈不滿。麻生昨發表聲明收回有關言論，強調他發言時希特拉是極度負面措詞，其屠殺行為不論如何動機亦是錯誤。二○一三年，首相安倍晉三推動修憲時，麻生曾建議借鑒納粹德國，將魏瑪憲法暗中轉變為納粹憲法，有關言論惹來外界猛烈批評，麻生宣布收回言論。
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