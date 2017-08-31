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﻿威廉凱特下周全面履行公務

2017-08-31 列印
　　年屆九十六高齡的皇夫菲臘親王月初正式退休，但已九十一歲的英女皇伊利沙伯二世卻明言永不言休；肯辛頓宮證實，皇位第二承繼人威廉王子、劍橋公爵夫人凱特下周將全面履行皇室公務，以減輕女皇負擔，但威廉夫婦不會放棄慈善工作，威廉會關注露宿者、反欺凌、保育工作，凱特專注於打擊濫藥、家庭問題事務。另外，二人長子、皇位第三承繼人喬治王子下月七日正式入讀倫敦南面一間私立貴族小學預備班。
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