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﻿孟買水災致交通混亂 Mumbai flooding causes transport chaos

2017-08-31 列印
        Heavy monsoon rains in Mumbai have thrown the Indian city's transport systems into chaos. Some roads have been hit by waist-deep flooding.BBC

  孟買猛烈季風雨導致該印度城市的交通系統陷入混亂，部份道路水深及腰。英國廣播公司
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