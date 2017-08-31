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﻿迪士尼酒冰沙 為遊客消暑

2017-08-31 列印
        炎炎夏日，遊客到佛羅里達州奧蘭多迪士尼世界遊玩時亦難耐高溫，樂園內食肆早前特別推出米奇老鼠雪糕等特色食品供遊客消暑，其中一間餐廳Amorette's Patisserie更針對二十一歲或以上遊客，推出特色消暑飲品酒冰沙；酒冰沙有士多啤梨、芒果混葡萄兩款口味，且顏色鮮艷奪目，單是觀看已令人垂涎，吞下肚裏更是透心涼。不少迪士尼粉絲歡迎迪士尼世界推出該款特飲，但有網民認為迪士尼世界商合一家共聚天倫，出售酒精類飲品不太合適。
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