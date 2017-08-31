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﻿火人祭吸引七萬人觀摩

2017-08-31 列印
　　美國內華達州周一舉行一年一度火人祭，來自世界各地約七萬名遊客聚集在沙漠裏，觀看火焰表演。火人祭期間，現場有各式不同規模藝術表演，亦有各式藝術裝置、雕塑。火人祭始於焚燒巨大木人儀式，活動有十項原則，包括包容、給予、去商品化、徹底自力更生、激進自我表現、社區工作、公民責任、不留痕跡、參與和立即性，但參加者沒有單一焦點，活動特色完全取決於參與者本人。
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