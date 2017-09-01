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﻿「哈維」再登陸 德州州長：最壞情況還未過

2017-09-01 列印
　　颶風「哈維」周三二度登陸美國南岸，雖然減弱成為熱帶低氣壓，但它仍帶來連場暴雨，曾被颶風卡特里娜蹂躪的路易斯安那州新奧爾良市，當局預計豪雨或引發山洪暴漲，已加強戒備。

　　「哈維」吹襲德州帶來連場暴雨，引致當地廣泛地區水浸，州長阿博特形容「最壞情況還未完」，德州東南部災情仍陷於水深火熱，估計洪水要到下周方可退卻；目前休斯頓雖仍有不少居民被洪水圍困，洪水更波及阿瑟港、博蒙特兩個城市，當地避難所出現人滿之患。

　　「哈維」已進入路易斯安那州範圍，當地已發出山洪警報。隨着「哈維」轉入該州西南部，並逐步向東北方向移動，風勢亦逐漸減弱。曾被颶風卡特里娜蹂躪的新奧爾良市，預計「哈維」會帶來豪雨或引發洪水暴漲，已加強戒備。
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