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﻿美FDA批准首個基因療法治血癌

2017-09-01 列印
　　美國食品及藥物管理局周三批准諾華公司研發的CAR-T細胞療法推出市場，該種療法適用於二十五歲或以下急性淋巴球白血病患者。該種療法並非使用藥物或放性物質殺死癌細胞，而是抽取自身T細胞、白血球，在實驗室改造細胞基因，然後重新輸送回患者人體內對抗癌症，故有關療法不會削弱人體自然防禦系統。

　　研究顯示，八成三患者接受新療法後，病情三個月內可以緩解。但療法並不便宜，一次療程收費高達四十七萬五千美元（約三百七十萬五千元港元）。管理局指，該療法是使用患者免疫細胞來對癌胞，為治療癌症開拓新時代；並形容，歷史性引進基因療法，將為治療其他嚴重危急性命疾病提供一個新途徑。
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