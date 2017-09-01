﻿德拆二戰炸彈 七萬人急疏散

香港廢物回收成績，認真羞家！不少人把回收箱當垃圾桶，弄至污穢不堪，令人反胃，不但影響正常的回收程序，變成環境的污點。當局不能視若無睹，須雙管齊下，先加強公民教育，後提出檢控，盡早撥亂反正。 一個環保團體調查二十三個路邊四合一回收箱，揭露港人醜陋的一面，發現一千三百多件箱內的棄置物中，不足四成為正確棄置到分類箱的物料，而可回收率少於四成，另一成七為可回收但分錯類，其餘不乏紙巾、牙刷、蕉皮，以至痰涎等。最令人不滿的是，竟有五成六回收箱外堆積垃圾。此外，調查發現市民「乾淨回收」的意識薄弱，習慣於街上喝完飲料便隨手丟在回收箱，如膠樽、珍珠奶茶杯等，內裏還有飲料，導致箱內其他回收物被...

2017-09-01