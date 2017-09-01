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﻿德拆二戰炸彈 七萬人急疏散

2017-09-01 列印
　　德國發現一枚二戰大型炸彈，當局需要疏散七萬名民眾以便拆彈。該枚長兩米、重達近兩公噸的炸彈周二在法蘭克福一個建築地盤出土，它是一枚英國製造HC4000炸彈威力足以將整條街道夷為平地。當地警方表示，目前已派出警員駐守地盤，防止他人接近炸彈，而拆彈工作安排在周日進行，惟因炸彈體積龐大，為免危及周邊居民，當局會臨時疏散附近約七萬名居民，再由軍方拆彈專家處理該枚炸彈。德國奧格斯堡、漢諾威市，去年十二月、今年五月亦曾發現戰時炸彈，當局拆彈亦須疏散周遭數萬人。
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