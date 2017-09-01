  • 2017年9月1日 星期五
  • 27º
  • 90%
熱門： 瑪娃戴妃搶劫困獅子山打傷86C女車長

日報新聞 > 國際

﻿羅興亞難民溺斃 Rohingya refugees drown

2017-09-01 列印
　　Bangladesh coast guards have found the bodies of at least 20 people who drowned fleeing Myanmar.　BBC



　　孟加拉海岸衞隊員發現至少二十具屍體，死者是在逃離緬甸時遇溺身亡。　                 英國廣播公司
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd