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﻿掃走恐襲陰霾 西班牙番茄大戰開打

2017-09-01 列印
        西班牙東部小鎮布尼傲爾周三舉行一年一度的番茄大戰，吸引世界各地逾二萬名遊客到場，參加者在布尼傲爾狹窄的街道上，互相投擲超過一百噸熟透的番茄，展開一場長達一小時、充滿歡笑聲且不會造成傷害的混戰。西班牙當局鑑於加泰羅尼亞早前發生兩宗恐怖襲擊，當局派出七百四十名警員、消防、救護人員在場戒備，警車亦停泊在小鎮街道入口，禁止未獲授權車輛駛入。
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