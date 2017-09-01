﻿嘉年華會執勤 英警獻舞技

英國諾丁山日前舉行嘉年華會，曾參加《全英一叮》的警員丹尼爾葛咸亦由其他警區抽調至當地協助維持秩序，其間指揮官向前線警員表示，他們可與參加者同樂，丹尼爾亦遵從上級指示，當會場響起強勁節拍時，他亦隨着音樂起舞；由於其舞步太出色，嘉年華主持人亦按耐不住要求丹尼爾再跳一次，周圍民眾亦歡呼叫好，亦有人拍短片上載社交網站，令丹尼爾成為網上紅人，甚至有民眾截停在街上巡邏的他要求合照。