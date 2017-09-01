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﻿換童話故事禮服 隨時變身王子公主

2017-09-01 列印
　　不少女性希望可在迪士尼樂園舉行童話式婚禮，一間婚紗公司取得日本華特迪士尼公司授權，推出十四款《美女與野獸》、《仙履奇緣》、《白雪公主》、《小魚仙》、《魔髮奇緣》、《睡公主》六位女主角為題的婚紗，該公司同時推出以該六套動畫為設計概念的男士禮服，令新人即使在其他場地舉行婚禮，亦有王子公主般感覺。據悉，每套公主婚紗租金約四十萬日圓（約二萬八千三百港元），而王子禮服租金則約十萬日圓（約七千港元）。
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