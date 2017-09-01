  • 2017年9月1日 星期五
  • 27º
  • 90%
熱門： 瑪娃戴妃搶劫困獅子山打傷86C女車長

日報新聞 > 國際

﻿波士頓走樣蠟像館 大玩猜猜我是誰

2017-09-01 列印
　　美國波士頓一間蠟像館近日成為網上焦點，全因館內多個名人蠟像面目全非。網民表示，近日遊覽夢境蠟像館時，發現英國已故威爾斯皇妃戴安娜、美國黑人民權領袖馬丁路德金、美國前總統布殊、已故女星柯德莉夏萍等名人蠟像容貌，與真人相距甚遠。蠟像館副館長佩勒茲解釋，工匠只是參考名人照片製作蠟像，因此可能與真人有出入。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd