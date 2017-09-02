  • 2017年9月2日 星期六
  • 27º
  • 85%
熱門： 瑪娃戴妃搶劫困獅子山打傷86C女車長

日報新聞 > 國際

﻿三藩市領事館被迫關閉俄外長表遺憾

2017-09-02 列印
美聯社
Previous Next

　　美俄關係未有改善跡象，美國國務院周四突然下令俄羅斯今天前關閉駐三藩巿總領事館（見圖）、俄國位於華盛頓、紐約兩幢外交設施，國務院強調，有關做法是基於對等原則，回應俄國要求華府削減美駐俄外交機構工作人員安排。

　　俄國不滿美國國會通過對俄實施新制裁，上月要求美國減少七百五十五名駐俄羅斯外交人員。國務院周四發表聲明，表示美方已按俄方要求削減派駐當地外交人員數量，而基於對等原則，美方要求俄方須在今天前關閉駐三藩巿總領事館、俄國位於華盛頓、紐約兩幢外交設施。

　　而美國國務卿蒂勒森、俄羅斯外長拉夫羅夫當日曾通電話，蒂勒森直接告知俄方有關決定；拉夫羅夫對當前俄美緊張關係持續升溫表示遺憾，強調並非是由俄方一手造成。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd