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﻿分手費談不攏 英「脫歐」無進展

2017-09-02 列印
美聯社
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　　英國脫歐事務大臣戴德偉、歐盟首席談判代表巴尼耶結束為期四天第三輪脫歐談判，雙方在重大原則性問題無法取得決定性進展，當中尤以英國脫歐「分手費」金額分歧最為嚴重；但雙方在愛爾蘭、北愛爾蘭的邊境問題則取得進展。巴尼耶直指，英方認為脫歐後毋須履行以往作出財政承諾，故雙方目前仍無空間談判未來關係、貿易協定。戴德偉稱，他在了解歐盟要求之餘，亦要向英國納稅人負責，嚴格審視歐盟的要求，又表示英國願意支付高於最低下限金額的分手費，呼籲歐盟展現靈活性，打破談判僵局。
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