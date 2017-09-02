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﻿美墨邊界試建九米高圍牆

2017-09-02 列印
美聯社
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　　美國計劃在接攘墨西哥邊境興建分隔兩國圍牆計劃取得進展，美國海關與邊境保護局選出四間承建商，興建四道實物原大的高九米混凝土圍牆樣本，圍牆預計三十天內建成，當局之後會用約兩個月時間，測試其堅固程度、防攀爬功能，最終會甄選其中一款有助確保邊界安全的設計。當局之後測試混凝土之外其他興建圍牆物材，完成所有測試方向承建商批出建造圍牆合約。
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