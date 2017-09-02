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﻿巴西超模拍片保護亞馬遜雨林

2017-09-02 列印
        巴西超級模特兒姬素邦辰一直支持可持續發展，她日前在社交網站Instagram公開一段與專家討論保護亞馬遜熱帶雨林重要性的短片。亞馬遜雨林有平衡地球氣候、每個人生活的關鍵作用，惟商人近年大量砍伐樹木，令雨林面積縮小；政府更計劃縮減亞馬遜雨林保育區面積，若政府通過該計劃，亞馬遜雨林勢遭受前所未有威脅，故必須在為時已晚前發聲，為保育貢獻一點力量。
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