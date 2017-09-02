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﻿紐約動物園 喜迎安哥拉疣猴寶寶

2017-09-02 列印
　　美國紐約布朗克斯動物園上月有一隻安哥拉疣猴寶寶出生，小疣猴近日已公開亮相，不少遊客專程到動物園一睹其可愛模樣。野生動物保護協會指，暫時未知小疣猴性別，牠現時仍然怕陌生，不時緊緊靠在母親懷中。安哥拉疣猴原產於非洲安哥拉、剛果、坦桑尼亞、肯尼亞叢林中，牠們以樹葉、水果為主食，喜在樹上高處跳躍，並以吼叫聲宣示領域。但隨着伐木業發展、農業化，野生安哥拉疣猴棲地面積已不斷縮減。
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