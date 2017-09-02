紐約動物園 喜迎安哥拉疣猴寶寶
兩歲童中BB彈 重案組追查 冷血狙擊手 險射盲細路
將軍澳驚現冷血氣槍狂徒，兩歲男童慘成活靶，險被「BB彈」射盲！一名母親前日帶兩歲兒子到明德邨一個公園玩耍期間，兒子突然慘叫一聲後倒地，額頭近右眼位置血流如注，經醫生診治後發現圓形傷口深近五毫米，疑是氣...
2017-09-02
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涉嚴重違紀 李剛辭任人大職務
中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室前副主任、國務院僑務辦公室前副主任李剛涉嫌嚴重違紀，廣東省人大常委會責令他辭任全國人大代表職務。國務院上月二十二日宣佈，免去李剛僑務辦副主任職務，但無公佈其去向，當時已流傳李涉嫌違紀，被迫提早退休。 第十二屆全國人大常委會第二十九次會議昨通過全國人大常務委員會代表資格審查委員會有關個別代表資格報告；其中，廣東省全國人大會代表、國務院僑務辦公室原前主任李剛因涉嫌嚴重違紀，粵人大常委會日前責令其辭省人大代表職務，並於上月二十三日接納其請辭。 現年六十二歲的李剛，曾任文化部港澳台文化事務司司長、國務院新聞辦公室副主任；二○○三至一六年...
2017-09-02
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特朗普擬撥460億助兩州重建 休斯敦水災釀化工廠爆炸
颶風哈維重創德克薩斯、路易斯安那兩州，至今造成最少四十四人死亡，仍有大批災民被洪水圍困；白宮宣佈，要求國會緊急撥款五十九億美元協助兩州重建，而總統特朗普亦承諾捐出一百萬美元賑災。 哈維蹂躪德州...
2017-09-02
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城．點趁勢加推 303萬入場
迷你單位持續熱賣，發展商抓緊銷售步伐，尚家生活旗下、位於屯門市中心的城‧點，繼日前首批50伙後，昨日再原價加推66伙，並包括了全盤最細的217方呎開放式戶及兩房戶型，前者折實價303.54萬元。 ...
2017-09-02
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港股回軟 兩萬八遇阻力
港股九月開局先升後跌，恒指曾重上28000關，最多升146點，惟最終不敵28000阻力，午後掉頭向下，全日跌17點，大市成交逾1005億元。以全周計，恒指累積上漲105點或0.38%；國指累積下跌2點或0.02%。有分析指，港股估值仍吸引，資金並未離棄港股。 恒指收報27953點，跌17點或0.06%；國企指數收報11285點，下滑9點或0.09%。 亞洲創富證券行政總裁潘鐵珊指，港股估值仍吸引下，資金並未離棄港股，相信資金市將續支持港股後市向好，其中績優股將較受資金追捧，目前恒指支持位於27500，上升阻力位於28500。 內銀績後續捱沽 藍籌股昨日普遍偏軟，股王...
2017-09-02
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林馬拒入廠即起孖 槍手𤓓到爆
除西甲外歐洲主流聯賽的轉會市場周四關閉，原本預計壓哨轉投曼城的阿仙奴鋒將阿歷斯山齊士，因為替代品湯馬士林馬嫌棄槍手無歐聯踢拒絕加盟，最終告吹變成鬧劇。林馬更在其後世界盃歐洲區外圍賽A組梅開二度，助法國主場4:0大勝荷蘭，令兵工廠顏面掃地；相反山齊士為智利於南美洲區披甲毫無表現，連累球隊地頭吞巴拉圭三蛋。 曼城在周四中午向阿仙奴報價六千萬鎊（約六億零六百萬港元）求購山齊士，槍手口頭答應若尋找到替代品就會放人。他們隨即出價九千二百萬鎊向摩納哥斟介翼鋒湯馬士林馬，惟後者以槍手無歐聯資格為由拒絕加盟。兵工廠在求購失敗後，亦拒絕讓山齊士離開，令這宗壓哨轉會變成鬧劇。林馬婉拒阿...
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一站式掃貨 激抵配飾童裝
平日Zoey喜歡逛Select Shop，原因是可一次過幫自己、丈夫及囝囝掃貨，方便省時。踏入減價季節，時尚百貨PoPicks推出激減優惠，大部份童裝鞋履及女士配飾都以低至四折發售，超抵呢！ 三折時尚...
2017-09-02
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「完美收官」 打足43年周身傷 左邊膝頭永久傷殘 惠英紅宣佈：《Mrs K》係終極動作片
向來做動作演員就肯定辛苦，受傷更加是拍攝之日常，所以唔係個個能夠打到最後。14歲入行做打女的惠英紅，多年來傷患無數，最近以57歲之齡拍攝動作片《Mrs K》，為救老公及囡囡由頭打到尾，更加令傷患加劇，...
2017-09-02
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巴士的點評——一個日本青年岩里政男
談到國歌、談到中國抗日戰爭，想起很多故事。我小時候住在深水埗的一家商舖，閒着沒事，天天坐在門口看街，經常見到一個「乾淨」乞丐走過，這個乞丐和其他的乞丐很不同，陸軍裝髮型，穿著背心短褲，衣褲雖然已經變得灰白，但頗為乾淨，想是經常洗換。這個乞丐不大講話，街坊都稱呼他「日本仔」。 後來聽爸爸說，「日本仔」是二戰時侵略香港的日軍，戰後日本投降，不知道是甚麼原因，他滯留在香港，一過就是幾十年。我當時覺得他的人生很悲慘，被國家派到異地打仗，最終流落異鄉，與家人永久分離，終生行乞過活。 人的命運難測，就在這個「日本仔」從軍打仗的差不多時候，一個叫岩里政男的日本青年，在日本京都帝國大學讀農...
2017-09-02
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櫻花戰士望有快步速
羅理雅於上季四月十七日策騎「飛鶯」墮馬後一直養傷，直到本周日新馬季開鑼戰始復出，雖然久疏戰陣達四個多月，但他由上月初開始天天到場操馬，騎者表示自己目前狀態甚弗，已急不及待重新策騎出賽。至於其胯下六匹座騎中，以「永旺喜喜」和「櫻花戰士」最具爭勝機會。 羅理雅今季復課首天，已過檔策騎「永旺喜喜」在內圈踱步，其後該駒所有快跳工夫及試閘，均由他一手包辦，包括上周六試大閘以佳勢勝出。「永旺喜喜」周日首次出賽，羅理雅分析說：「『永旺喜喜』質素優良，而且開操以來在晨課表現愈來愈出色，尤以上周六試大閘走勢最令人滿意，雖然馬兒今次首次出賽，臨場能否跑出晨課及試閘的水準，當然沒有保證，但可肯定...
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