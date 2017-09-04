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﻿美撥款616億德州救災

2017-09-04 列印
　　美國總統特朗普夫婦一周內兩度到哈維風災災區德克薩斯、路易斯安娜兩州視察，並首次到重災區休斯敦慰問災民，其間特朗普表現親民，不但與兒童擊掌、親吻他們，更幫忙分發飯盒，夫婦二人更協助搬運賑災物資，再轉抵路易斯安那州視察。

  哈維風災致德州滿目瘡痍，單是在休斯敦估計約有四、五萬座房屋損毀，數以千計災民要棲身臨時庇護中心。特朗普感謝救援人員付出努力，將天災傷亡人數降至最低。

　　特朗普離開白宮前，已簽署文件要求國會緊急撥款七十九億美元（約六百一十六億二千萬港元），以便盡快展開災後重建工作。
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