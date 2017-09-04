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﻿奧巴馬竊聽特朗普通訊指控不實

2017-09-04 列印
　　美國總統特朗普曾聲稱，去年大選期間，當任總統奧巴馬曾下令竊聽紐約特朗普大樓通訊。美國司法部調查後，表示並無證據顯示奧巴馬曾下令竊聽。

　　特朗普三月在社交網站twitter內，指控奧巴馬在去年大選期間，下令竊聽紐約特朗普大樓通訊，但無提出任何證據。聯邦調查局早前曾表示，局方調查後，並未發現任何證據支持有關指控。

　　司法部上周五提交法庭文件亦指出，聯調局、司法部轄下國家安全部門均沒有發現任何竊聽特朗普大樓記錄。

　　監察政府民間組織美國觀察認為，聯調局、司法部均認同聯調局前局長科米，有關文件顯示有關指控是特朗普子虛烏有的謊言。
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