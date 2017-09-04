  • 2017年9月4日 星期一
  • 27º
  • 86%
熱門： 瑪娃港姐國歌法全運會空氣污染

日報新聞 > 國際

﻿洛杉磯山火僅一成火勢受控

2017-09-04 列印
　　美國第二大城市洛杉磯發生歷來最嚴重山火，山火於上周五起火，火乘風勢迅速蔓延，火場面積不斷擴大，現時火場面積已達二千零二十三公頃，當局動員五百多名消防員救火，但至今只有一成面積火勢受到控制。

　　洛杉磯市長加爾塞特向北部受影響地區頒佈緊急狀態令，下令附近一個住宅區、班伯克和格倫代爾區逾七百戶居民需要緊急疏散。當局警告，若火勢不受控，或需要擴大疏散範圍。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd