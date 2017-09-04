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﻿傳英預定五百億英鎊脫歐費

2017-09-04 列印
　　英國與歐盟經過三輪脫歐談判，雙方仍在「分手費」等問題上存有嚴重分歧。英國傳媒昨報道，首相文翠珊其實已暗中釐訂「分手費」上限為五百億英鎊（約五千零六十六億港元）。據悉，文翠珊希望待執政保守黨於十月黨代表大會結束後，得保其相位後才作對外公佈有關消息，同時避免為脫歐談判造成障礙。首相府拒絕對置評有關報道，但消息人士指，保守黨政府不希望糾結在金錢問題，以便雙方就未來貿易關等重要議題展開談判。
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