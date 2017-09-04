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﻿柬埔寨救國黨領袖涉叛國

2017-09-04 列印
　　柬埔寨警方昨日凌晨時份突擊拘捕當地主要反對黨柬埔寨救國黨領袖根索卡，指他涉嫌觸犯叛國罪行。根索卡兒莫諾迪思亞透露，逾百名警員昨凌晨包圍其位於首都金邊寓所，警員之後押走其父調查。政府聲明指，當局有證據顯示，根索卡串謀其他人、外國人秘謀作出危害柬埔寨事情，呼籲民眾保持靜，留待法庭審理案件。若法庭裁定根索卡判國罪名成立，最高可判處入獄三十年。
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