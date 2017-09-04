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﻿雷擊傷十五人 Lightning strikes hurt 15 people

2017-09-04 列印
　　At least 15 people have been injured, two of them seriously, by lightning at a music festival in the north-east of France, officials say.BBC

　　法國官員稱，在該國東北部的一個音樂節，至少十五人遭到雷擊受傷，其中兩人重傷。

英國廣播公司
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